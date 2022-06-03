 

Лавров заявил о скорой передаче России Александровского подворья

03.06.2022, 15:42, Новости дня
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В процессе передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме есть прогресс, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Прогресс есть, он налицо. Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость», – передает его слова РИА «Новости».

«Я уверен, что в обозримом будущем мы этот процесс завершим и не будем ждать до тех пор, пока «Динамо» завоюет кубок России. Сделаем это вскоре после завоевания кубка «Спартаком», – сказал Лавров на заседании, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества.

Напомним, в Кремле ожидают, что израильская сторона окажет необходимое содействие в передаче РФ Александровского подворья.

Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация в Украине застопорила передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме. В разрешении проблемы участвует лично президент РФ Владимир Путин.

Позднее израильские СМИ написали, что Путин обратился к премьеру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность РФ расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

Напомним, Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья по решению суда. Иск к государству Израиль, Российской Федерации и инспектору регистрации недвижимости в Израиле против передачи подворья был подан от имени Православного общества Святой Земли, зарегистрированного в Мюнхене. 

Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии РФ на здание.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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