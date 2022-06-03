Путин поручил правительству подготовить мероприятия по сокращению лесных пожаров

Правительство подготовит проекты указов по сокращению лесных пожаров в стране к 10 июня, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации представить в установленном порядке проекты указов президента РФ о мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства распорядился подготовить проект указа о мерах по ликвидации последствий лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Кемеровской области, Курганской, Новосибирской, Омской областях.

Ответственным за исполнение назначен премьер Михаил Мишустин.

Также президент поручил правительству, Госдуме и Совфеду внести изменения в законы по созданию федерального резерва сил и средств для авиационных работ по охране лесов от пожаров. Также ответственным предстоит обеспечить возможность осуществления этих работ федеральным бюджетным учреждением «Авиалесоохрана».

Кроме того, поручено установить обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, использующих земли для сельскохозяйственного производства, участвовать в тушении пожаров.

Напомним, в 2021 году, по предварительным данным Минприроды, ущерб от лесных пожаров составил 10,6 млрд рублей.

—