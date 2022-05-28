 

Порошенко попытался выехать с Украины в Польшу

28.05.2022, 0:35, Новости дня
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Бывший украинский президент Петр Порошенко предпринял попытку выехать с территории страны в Польшу, сообщила украинская погранслужба.

«Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», – приводит текст сообщения погранслужбы Украины РИА «Новости».

В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать с Украины для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его «не пропустили через границу». «Без объяснения причин», – добавила Геращенко, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, 23 мая СБУ сообщила, что украинский политик Виктор Медведчук дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». «Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу», – считает Царев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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