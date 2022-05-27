Белоруссия ограничила въезд в три района Гомельской области

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27.05.2022, 18:15, Новости дня
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Белорусские власти временно ограничили въезд и пребывание граждан в пограничной полосе в трех районах Гомельской области, сообщил госпогранкомитет страны.

«В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничения не затронут лиц, выполняющих трудовые или служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране границы на этой территории.

На этот же период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Ранее в Белоруссии решили создать группировку войск на южном направлении. В Минобороны Белоруссии заявили, что создание в Вооруженных силах Белоруссии оперативного командования на южном направлении предусматривает формирование соответствующей группировки войск.

После этого глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что в стране планируется создать народное ополчение, этот вопрос урегулируют на законодательном уровне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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