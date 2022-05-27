«Единая Россия» предложила защитить боевые выплаты военнослужащим от списания за долги

Партия «Единая Россия» на следующей неделе внесет в Госдуму поправки, защищающие боевые выплаты военнослужащих от списания за долги, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Сегодня выплаты, которые солдаты и офицеры получают за выполнение боевых задач, в том числе в ходе СВО по защите Донбасса, могут быть списаны кредиторами. Изменения в законодательство защитят эти средства, подчеркнул он.

«Это крайне важное и справедливое решение. И лишь малая часть того, что мы можем сделать в поддержку наших ребят, выполняющих свой боевой долг, и их семей», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.

Также он сообщил, что «Единая Россия» готовит изменения в федеральное законодательство, основанные на региональной практике, по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, и членов семей погибших бойцов.

Напомним, ранее секретарь генсовета «Единой России» в ходе поездки в Приморский край предложил масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну. Для этого проведут анализ действующих мер поддержки, на основании которого партия подготовит изменения в федеральное законодательство. 25 мая на заседании президиума Госсовета по социальной политике президент Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России». Это станет хорошим дополнением к федеральным мерам, подчеркнул президент.

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