Путин назвал «практически агрессией» давление недружественных государств
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Президент Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны недружественных государств.
«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», – передает ТАСС слова Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Оно проходит в пятницу по видеосвязи.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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