Путин назвал «практически агрессией» давление недружественных государств

Президент Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны недружественных государств.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», – передает ТАСС слова Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Оно проходит в пятницу по видеосвязи.

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