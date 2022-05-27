 

Путин назвал «практически агрессией» давление недружественных государств

27.05.2022, 14:01, Новости дня
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Президент Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны недружественных государств.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», – передает ТАСС слова Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Оно проходит в пятницу по видеосвязи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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