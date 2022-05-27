Порт Мариуполя решили задействовать в полном объеме

Порт Мариуполя будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается мариупольского порта, то запросы на его работу достаточно серьезные. Это касается даже не старой парадигмы – реализации продукции наших металлургических комбинатов и нашей сельхозпродукции, хотя это, наверное, тоже. Но для нас еще важно, чтобы сейчас мариупольский порт стал таким своеобразным хабом, и для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе. И, конечно, мариупольский порт будет задействован здесь в полном объеме», – передает РИА «Новости» слова главы ДНР.

По словам Пушилина, «до конца мая мы планируем осуществить уже первую отгрузку продукции». «То есть по сути начнется его функционирование, но к полной его работе мы придем, наверное, чуть позже ввиду того, что нужно провести тоже определенные ремонтные работы: разрушения все же присутствуют», – отметил глава ДНР.

Он сообщил о необходимости «восстановить технику порта, которая там находится, те же краны, техническая составляющая у многих оставляет желать лучшего, а с учетом того, что запасные части импортного производства, нужно преодолеть еще все барьеры, которые связаны с санкциями». «Но он (порт) будет работать в полной мере», – отметил Пушилин.

Кроме того ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя.

«В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны. Да, точно нужны», – сказал он, отвечая на вопрос, будет ли восстановлен аэропорт в Мариуполе. По словам Пушилина, «это связано еще, наверное, и с окончанием в полной мере боевых действий». «Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная – это выход на конституционные границы… И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее», – отметил глава ДНР.

Также, по словам Пушилина, специалисты работают над программой запуска завода имени Ильича и «Азовмаша».

«Продукция, производимая на этих предприятиях, в том числе, на «Азовмаше» и на заводе Ильича, востребована. Востребована она сейчас и в мире, востребована и разных регионах Российской Федерации. Поэтому задача уже стоит – эти заводы восстановить и запустить», – сказал он. По словам Пушилина, «сейчас проходит оценка повреждения, специалисты работают над программами запуска этих предприятий».

Ранее в пятницу Пушилин сообщил, что предприятия украинских инвесторов, которые выделяли деньги националистическим батальонам, перейдут в госсобственность.

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