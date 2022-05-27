Россия подняла вопрос разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе

Вопросы разграничения морских акваторий РФ с США в Беринговом проливе все еще не решены, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Завершение договорного закрепления государственной границы РФ на участках, не оформленных в международно-правовом отношении, является одним из основных направлений российской государственной пограничной политики, отметил Кулишов в интервью «Российской газете» по случаю предстоящего Дня пограничника.

«Российская Федерация не имеет территориальных притязаний ни к одному из сопредельных государств и последовательно ведет дело по бесконфликтному завершению процесса международно-правового оформления государственной границы на основе общепризнанных принципов и норм международного права», – передает РИА «Новости» слова генерала.

В настоящее время не завершена работа по международно-правовому оформлению государственной границы РФ с пятью государствами: Украиной, Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном и США, отметил Кулишов.

«В частности, с 2014 года в связи с прекращением по инициативе украинской стороны пограничного сотрудничества с Российской Федерацией приостановлена демаркация российско-украинского участка. Не оформлена государственная граница между Россией и Украиной в районе Крымского полуострова. Она определяется на основании федерального законодательства о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации», – сказал он.

«Остаются неурегулированными вопросы разграничения морских акваторий с США в Беринговом проливе», – добавил Кулишов.

Генерал отметил, что работа по обозначению государственной границы на местности с остальными партнерами продолжается в плановом порядке.

«Не закреплена международными договорами государственная граница с Эстонией, Грузией и Японией, что преимущественно связано с сохранением деструктивной позиции вышеуказанных сопредельных государств по признанию прохождения границ», – сказал Кулишов.

«Так, власти Эстонии в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прохождении государственной границы в одностороннем порядке внесли дополнительные условия при ратификации Договора о границе, что создало ложный контекст и сложности для толкования его положений. В этой связи подпись Российской Федерации под указанным Договором отозвана в сентябре 2005 года», – отметил он.

По его словам, делимитация государственной границы с Грузией завершена на 91%. «Вместе с тем с 2008 года в связи с позицией Грузии в отношении независимости Южной Осетии и Абхазии данная работа приостановлена», – добавил Кулишов.

А власти Японии предъявляют официальные территориальные претензии к РФ на южные Курильские острова, передача под юрисдикцию СССР которых была зафиксирована международно-правовыми договоренностями по итогам Второй мировой войны, напомнил генерал.

Газета ВЗГЛЯД писала, что разрыв ущербного договора между Москвой и Вашингтоном о линии разграничения морских пространств 1990 года грозит новым конфликтом между Россией и США.

—