 

Путин отметил потенциал МЧС РФ по разминированию и гуманитарным миссиям на Украине

25.05.2022, 18:06, Новости дня
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У МЧС большой потенциал, который может быть реализован в рамках специальной военной операции на Украине, особенно в части разминирования и гуманитарных акций, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Проблем меньше не становится, я сейчас уж не говорю про паводки, техногенные катастрофы и пожары, но имею в виду и ситуацию, которая складывалась у нас в рамках специальной военной операции», – цитирует ТАСС Путина.

«Здесь тоже много задач у МЧС. Знаю, что у вас большой потенциал в сфере разминирования. Есть и другие направления деятельности, осуществление гуманитарных миссий и функций», – подчеркнул глава государства.

Путин рассчитывает, что все планы переоснащения МЧС будут реализованы, на это выделяются все необходимые ресурсы. Он уточнил, что имеет ввиду реализацию новой стратегии развития и план технического переоснащения министерства до 2030 года.

«Я надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Государство выделяет на это серьезные ресурсы – 196 млрд рублей. Нужна новая техника: специальная, авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы и так далее для того, чтобы министерство в полной мере отвечало на те вызовы, с которыми сталкивается страна сегодня», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры МЧС представил нового главу ведомства Александра Куренкова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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