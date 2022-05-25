В Минтруде назвали количество назначенных выплат детям от восьми до 17 лет

Выплаты на детей от восьми до 17 лет назначены уже на 2,3 млн несовершеннолетних, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании президиума Госсовета.

«Начиная с мая мы начали осуществление выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. <…> На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал государственных услуг или непосредственно через отделения Пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2,3 млн детей. Общая сумма – порядка 50 млрд рублей», – цитирует министра ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.

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