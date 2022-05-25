В Минтруде назвали количество назначенных выплат детям от восьми до 17 лет
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Выплаты на детей от восьми до 17 лет назначены уже на 2,3 млн несовершеннолетних, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании президиума Госсовета.
«Начиная с мая мы начали осуществление выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. <…> На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал государственных услуг или непосредственно через отделения Пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2,3 млн детей. Общая сумма – порядка 50 млрд рублей», – цитирует министра ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.
Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.
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