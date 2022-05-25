 

В Минтруде назвали количество назначенных выплат детям от восьми до 17 лет

25.05.2022, 18:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выплаты на детей от восьми до 17 лет назначены уже на 2,3 млн несовершеннолетних, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании президиума Госсовета.

«Начиная с мая мы начали осуществление выплаты на детей в возрасте от восьми до 17 лет. <…> На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал государственных услуг или непосредственно через отделения Пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2,3 млн детей. Общая сумма – порядка 50 млрд рублей», – цитирует министра ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03.21 / NYT – министр обороны США совершил тайный визит в Афганистан

15.04.21 / Рада в первом чтении приняла законопроект Зеленского об усилении ответственности за недостоверное декларирование

04.09.21 / Наступление талибов в Панджшере замедлилось из-за заминированной дороги

14.08.20 / Минск выдал Москве задержанных в июле россиян

20.01.21 / Военная мощь РФ в Арктике вызвала беспокойство в команде Байдена

28.10.21 / Стало известно, каким должен быть смартфон для соцсетей

28.04.21 / Чернигов ослабляет карантин, несмотря на “красную” зону

26.03.21 / Для украинцев открылись на въезд еще девять стран – МИД Украины

02.02.22 / “Чистая змея”, “Всегда одна будет”. В сети обсуждают новый образ 46-летней Волочковой

05.08.21 / Мужчина выбросил трехлетнего сына из окна в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика