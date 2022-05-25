Губернатор сообщил об обстреле белгородского поселка со стороны Украины

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25.05.2022, 16:40, Новости дня
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Поселок Журавлевка в Белгородской области обстрелян со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений. Есть один пострадавший – молодой человек с глубоким осколочным ранением», – цитирует Гладкова РИА «Новости».

Он добавил, что жителей Журавлевки и Нехотеевки переселили еще несколько недель назад, и неясно, как молодой человек оказался в этом месте.

«Обязательно разберемся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», – заключил губернатор.

Ранее в мае Гладков сообщал, что село Солохи Белгородской области несколько раз в последние дни подвергалось обстрелу со стороны Украины, всего было повреждено 59 домов.

Село Солохи подвергалось обстрелу со стороны Украины, 11 мая в селе также зафиксировали обстрел со стороны ВСУ, в результате семь человек получили ранения, 18-летний житель села погиб.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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