Правительство Грузии выделит 7 млн долларов на 20 тыс. украинских беженцев

Около 20 тыс. граждан Украины прибыли в Грузию после 24 февраля, среди которых 5500 несовершеннолетних, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Касьянов выразил благодарность правительству Грузии за их размещение и трудоустройство, а также за открытие секторов на украинском языке в двух школах страны.

«Мы благодарны премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили за готовность продолжить помощь. Для этого правительство Грузии обещало выделить 7 млн долларов», – сообщил Касьянов.

По словам украинского дипломата, из Грузии на Украину уже отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи – четырьмя самолетами и 44 грузовыми машинами.

Он сообщил, что в двух школах Грузии на украинском языке сейчас обучается 400 детей.

Напомним, что Киев недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. Украина отозвала посла из Грузии. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, безвозмездно приняла тысячи украинских беженцев.

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