Вынесен первый приговор лихачу-рецидивисту

Суд в Москве вынес первый в РФ приговор за повторное нарушение ПДД после лишения права управления автомобилем, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

«Пресненский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Чынгыза Султашова… Назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Он был осужден по ч.1 ст. 264.2 УК РФ, то есть за нарушение ПДД лицом, ранее лишенным права управления машиной по административному наказанию. Это первый приговор по данной статье, введенной в Уголовный кодекс в январе.

Ранее в 2019 году Султашова оштрафовали на 5 тыс. рублей за выезд на встречную полосу. В августе 2020 года вновь нарушил ПДД, за что был лишен водительских прав на 1 год. Однако Султашов не сдал водительское удостоверение, а в феврале 2022 года на Большой Никитской улице во время обгона автобуса пересек «сплошную» и выехал на «встречку». Он был остановлен инспектором ГИБДД.

С 10 января была введена статья 264.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за повторное нарушение ПДД после административного наказания и лишения права управления транспортными средствами. При этом уголовная ответственность предусмотрена за повторное нарушение, связанное с превышением скорости от 60 до 80 км/ч и более 80 км/ч, а также выездом на полосу встречного движения после административного наказания и лишения прав.

Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

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