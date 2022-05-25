В Молдавии сообщили, когда решится вопрос об аресте Додона

Вопрос о возможном аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона решится после допроса, сообщила официальный представитель генпрокуратуры страны Мариана Керпек.

«Прокуроры проведут допрос и предъявят обвинение. После этого они примут решение о необходимости применения меры пресечения в виде ареста», – цитирует Керпек ТАСС.

Она добавила, что Додон находится на допросе прямо сейчас, и до конца дня будет представлена дополнительная информация.

Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.

После задержания Додон заявил, что Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии.

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