Кремль анонсировал выступление Путина на Евразийском экономическом форуме

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 мая, по видеосвязи выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума, который пройдет в Бишкеке.

«26 мая президент Российской Федерации Владимир Путин дистанционно выступит на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума на тему «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине.

—