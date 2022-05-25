 

Кремль анонсировал выступление Путина на Евразийском экономическом форуме

25.05.2022, 15:15, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в четверг, 26 мая, по видеосвязи выступит на пленарной сессии Евразийского экономического форума, который пройдет в Бишкеке.

«26 мая президент Российской Федерации Владимир Путин дистанционно выступит на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума на тему «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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