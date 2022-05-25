Песков: Итальянский план по Украине в Кремле пока не получали

В Кремль пока не поступали официальные формулировки итальянского плана по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил важность позиции зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно этих предложений.

На вопрос о том, отражает ли мнение Медведева позицию Кремля, Песков заявил: «Безусловно, это очень важная позиция Дмитрия Анатольевича, но здесь хочу справедливости ради сказать, что мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали. Может быть, они уже как-то подошли по дипканалам»,

Он пояснил, что «нужно посмотреть пристально все-таки на то, что придет официально», передает РИА «Новости».

Представитель Кремля также не стал комментировать формулировки плана, которые цитировали СМИ.

Ранее Медведев заявил, что четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине, предложенный Италией, похож на поток сознания европейских графоманов, которые начитались провинциальных газет и украинских фейков.

В ответ глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что итальянский план урегулирования ситуации на Украине, который резко раскритиковал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находится в зачаточном состоянии.

Напомним, газета «Репубблика» сообщила, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложение по мирному урегулированию на Украине, предполагающее прекращение огня, а также договор по «оспариваемым территориям» и общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе. Сообщается, что предложение находится на первоначальной стадии обсуждения и может лечь в основу переговорного процесса.

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