 

Курс доллара опустился ниже 56 рублей

25.05.2022, 10:26, Новости дня
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Курс доллара на валютных торгах Московской биржи в среду опустился ниже 56 руб. впервые с февраля 2018 года, курс евро – ниже 58 руб. впервые с июня 2015-го.

По данным на 10.00 курс доллара терял 1,58%, опускаясь до 55,9 руб. Курс евро уменьшался на 2,5%, до 57,21 руб., передает ТАСС.

К 10.15 курс доллара замедлил падение до 56,13 руб. (-1,18%). В то же время курс евро снижался до 58,26 руб. (-0,71%).

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует рост ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи растет на 1,12% – до отметки 2319,28 пункта, индекс РТС – на 2,18% – до 1301,54 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.11.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2 300,15 пункта (+0,28%), долларовый индекс РТС рос на 0,15% – до 1 275,70 пункта.
По данным на 10.11 курс доллара снижался на 1,16%, до 56,14 руб., курс евро – до 58,11 руб. (-0,96%). При этом в начале торгов курс доллара на Мосбирже опустился ниже 56 руб. впервые с февраля 2018 года, а курс евро – ниже 58 руб. впервые с июня 2015 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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