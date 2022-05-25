 

Силы ЛНР взяли освободили поселок Тошковка возле Лисичанска

25.05.2022, 10:26, Новости дня
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Военные Луганской народной республики взяли под контроль поселок городского типа Тошковка в Попаснянском районе, сообщил в среду официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Мы находимся в населенном пункте Тошковка. Несмотря на то, что буквально сегодня утром противник сообщил о том, что он выбил наши силы из поселка, мы находимся непосредственно на его территории. Подразделения Народной милиции противника из Тошковки выбили», – отметил он в Telegram-канале оборонного ведомства.

Поселок Тошковка находится на расстоянии менее 10 км от крупного города Лисичанск, превращенного ВСУ в массированный укрепрайон.

При этом Филипоненко добавил, что силы ЛНР также взяли под контроль поселок городского типа Луганское в Бахмутском районе Донецкой народной неспублики.

«Вчера подразделениями оборонного ведомства были освобождены населенные пункты Светлодарск, Луганское, Мироновский и Тошковка», – рассказал он.

Ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник заявил, что в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге взломана оборона украинских силовиков. По его словам, часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск (Донецкая область) под полным огневым контролем союзных сил.

анее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».

Напомним, российские войска в Донбассе осуществили прорыв целых участков очень символических рубежей, началось образование малых котлов окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. Украина несет катастрофические потери.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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