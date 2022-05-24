 

Сеть фастфуда KFC добавила в меню лимонады «Черноголовки»

24.05.2022, 18:05, Новости дня
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После заявления Pepsi о прекращении продаж в России, рестораны KFC добавили в меню лимонады российского производителя «Черноголовки», следует из информации на сайте компании.

Так, на сайте отсутствуют традиционные для сети напитки брендов Pepsico: 7Up, 7Up Мохито, Pepsi, Mirinda, рядом с ними можно увидеть отметку «будет позже». В то же время в меню представлена продукция «Черноголовки»: «Кола», «Дюшес», «Байкал» и оригинальный лимонад со вкусом апельсина, передает РИА «Новости».

В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей. 

Ранее генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода компании с российского рынка.

В то же время Yum! Brands заявила, что приостанавливает деятельность в РФ 70 ресторанов, принадлежавших KFC, не работавших по франшизе.

Компания «Черноголовка» – лидер на российском рынке воды и безалкогольных напитков. Среди брендов компании – лимонады, вода «Черноголовка» и Courtois, напиток «Байкал 1977» и другие. У компании восемь производственных площадок, основное производство расположено в Московской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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