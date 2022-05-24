 

Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам развития транспортного комплекса

24.05.2022, 12:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам развития транспортного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент скоро начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также [будут обсуждаться] некоторые транспортные проекты на Юге нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова.

Кроме того, у Путина во вторник запланирован международной телефонный разговор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / “Никаких исключений”. Кулеба рассказал, при каких условиях “Северный поток – 2” не превратится в “северное оружие”

17.06.21 / В МИД РФ оценили коммюнике саммита НАТО

21.06.21 / Новоизбранный президент Ирана отказался встречаться с Байденом

25.02.22 / ЦБ Украины запретил валютные операции в российских и белорусских рублях

05.12.21 / В Украине четыре области соответствуют показателям “желтой” карантинной зоны – Минздрав

16.07.20 / Судья Верховного суда Гинсбург выписана из больницы

07.04.21 / Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе

13.09.20 / В американском Шарлоттсвилле власти снесли памятник конфедератам

26.01.22 / Полиция задержала устроивших стрельбу в квартире в Новосибирске

18.03.21 / Пятилетний сын Ямы впервые пошел в детский сад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика