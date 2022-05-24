Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам развития транспортного комплекса

Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам развития транспортного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент скоро начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также [будут обсуждаться] некоторые транспортные проекты на Юге нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова.

Кроме того, у Путина во вторник запланирован международной телефонный разговор.

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