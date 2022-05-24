Кремль анонсировал совещание Путина по вопросам развития транспортного комплекса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам развития транспортного комплекса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент скоро начнет совещание по вопросам развития отдельных направлений транспортного комплекса России. Речь пойдет в целом о транспортном комплексе России, о развитии сектора перевозок, всей инфраструктуры, и также [будут обсуждаться] некоторые транспортные проекты на Юге нашей страны», – передает ТАСС слова Пескова.
Кроме того, у Путина во вторник запланирован международной телефонный разговор.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет