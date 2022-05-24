В Пентагоне оценили риск нехватки боеприпасов для США из-за поставок Украине

Риск опустошения американских складов оружия, военной техники и боеприпасов в результате поставок Украине сравнительно невелик, сообщил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в Пентагоне.

«Сейчас риск для нас является сравнительно низким», – приводит ТАСС ответ американского военачальника на вопрос о том, каковы риски в плане снабжения Вооруженных сил США в связи с масштабной передачей Западом вооружений Киеву.

По словам Милли, американские ВС относят определенные виды оружия к категориям важнейших. «С этими [видами] у нас все хорошо», – подчеркнул генерал.

«И «Джавелины» (противотанковые управляемые ракеты) не входят в данную категорию», – добавил Милли, комментируя сведения о том, что на восполнение запасов этих вооружений США потребуется около полутора лет. Вашингтон «надлежащим образом» учитывает риски, связанные с масштабными поставками оружия и военной техники Киеву, считает глава КНШ.

Отвечая на вопрос о том, необходимо ли отправлять на Украину спецназовцев или других инструкторов ВС США для обучения обращению с передаваемой сложной военной техникой, Милли сказал: «В конечном счете, любое возвращение американских сил на Украину потребовало бы решений президента [США Джо Байдена]. Мы далеки от этого. Мы все еще вырабатываем планы действий, и ни один из них не был пока представлен [на рассмотрение даже] министра [обороны США Ллойда Остина]».

Напомним, в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об истощении запасов военной техники в странах Евросоюза из-за поставок Украине. Ранее стало известно о возникших в США проблемах с изготовлением переносных ЗРК «Стингер», основная линия производства которых была закрыта в конце 2020 года, так как Пентагон не приобретал новые комплексы уже 18 лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украина разоружает США и Европу.

В середине мая главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) пообещали в случае необходимости поставлять оружие Украине на протяжении долгого времени. Ранее Боррель заявил, что не понимает тех, кто выступает против поставок оружия Украине со стороны ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал , что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. В тот же день в Бундестаге предложили поставить Киеву тяжелое вооружение.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

—