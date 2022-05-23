 

Лукашенко заявил, что Киев будет просить Минск и Москву не допустить «отрыва» запада Украины

23.05.2022, 15:15, Новости дня
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Обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нас беспокоит то, что они, поляки, натовцы, готовы выйти и забрать, как это было до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.

По словам Лукашенко, украинцам еще придется просить о том, чтобы не было допущено отрыва западной части, других частей от Украины.

Ранее Варшава выступила с предложением направить миротворческую миссию НАТО в западные области Украины. Президент Польши Анджей Дуда планировал представить свое предложение президенту США Джо Байдену на прошедшем 24 марта саммите НАТО. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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