Мнение: Сможет ли БРИКС стать фундаментом нового многополярного мира

На очередной встрече стран-членов БРИКС министр иностранных дел Китая Ван И озвучил идею расширения объединения. Факт того, что заявление прозвучало на фоне нового витка расширения НАТО, куда попросились до сих пор нейтральные Швеция и Финляндия, не содержит прямых параллелей. БРИКС не имеет военной составляющей, в отличие от НАТО. Вместе с тем, экономическая устойчивость играет не меньшую, если не большую, роль в современных региональных конфликтах, чем размер и качество оснащения армий. И в этом смысле заявление Китая действительно прозвучало как вызов.

Потребность в форсированном развитии БРИКС, пусть и по разным причинам, испытывают все страны-члены объединения. Россия, находящаяся под давлением западных санкций, ищет точки опоры в лице союзов развивающихся стран. Китаю грозит снижение темпов экономического роста и потенциально – те же западные санкции, будь для них поводом обострение вокруг Тайваня, новая торговая война с США или любой другой. Бразилия испытывает необходимость в выстраивании новой платежной и логистической инфраструктуры (как, впрочем, и все другие страны-члены) с тем, чтобы закупать необходимые ей удобрения, технику и технологии у России, Китая, Индии и других стран незападного блока. ЮАР остро нуждается в том же, но с акцентом на продовольствие.

В своем выступлении по поводу саммита БРИКС китайский лидер Си Цзиньпин дал понять, что амбиции организации выходят за рамки вопросов экономического взаимодействия, видя ее задачами «вклад в стабильность международных отношений в эпоху турбулентности, противодействие гегемонизму, политике силы и блоковому противостоянию». Все эти пункты – неприкрытый выпад в сторону США и коллективного Запада. Пекин явно заинтересован в трансформации БРИКС из клуба по интересам крупнейших развивающихся государств в организацию, которая станет точкой сборки альтернативного западному глобального проекта.

В разные годы СМИ писали о возможности присоединения к БРИКС Египта, Таиланда, Мексики, Гвинеи, Таджикистана, Венесуэлы. В более тесной координации с БРИКС заинтересована Аргентина, глава МИД которой также присутствовал на последней встрече. До сих пор расширению состава участников БРИКС сопротивлялась Индия, опасаясь (небеспочвенно) усиления позиций Китая. Если на фоне глобальной трансформации миропорядка Пекину и Дели удастся найти в этом вопросе компромисс, велика вероятность, что расширение БРИКС примет лавинообразный характер.

Одной из точек притяжения для новых стран-членов могут быть ресурсы Нового банка развития, финансирующего проекты в области энергетики и продовольственной безопасности, развития платежных систем и транспортной инфраструктуры. До сих пор НБР позиционировал себя как дополнительное звено в работе международных и региональных финансовых институтов, финансируя отдельные проекты, в том числе, предоставляя займы Евразийскому банку развития, учрежденного Россией и Казахстаном. С учетом новых геополитических реалий и грядущей глобальной рецессии ресурсы «кассы взаимопомощи» БРИКС могут кратно возрасти, а сам НБР возьмет курс на суверенизацию, став своеобразной альтернативой Всемирному банку для развивающихся стран, входящих в орбиту влияния стран-основателей БРИКС.

Однако же БРИКС должен стать чем-то большим, чем просто еще одним источником кризисного финансирования. Объединение может выступить дополнительным драйвером тренда по переходу на торговлю в национальных валютах. Если сейчас это делается преимущественно на двусторонней основе, то продвижение этой темы в рамках БРИКС или БРИКС+ может дать мощный синергетический эффект. Запуск давно анонсированной платежной системы BRICS Pay было бы отличным началом.

Расширение БРИКС может идти не только по пути приема новых членов, но и по пути так называемой «интеграции интеграций», выстраивая тесные связи и становясь «зонтиком» для таких объединений, как ШОС, ЕАЭС, Африканский союз, СЕЛАК и других. Это тем более актуально, что каждая из стран-членов БРИКС претендует на лидерство в крупных региональных торгово-экономических объединениях: Китай (Всестороннее региональное экономическое партнерство и ШОС), РФ (ЕАЭС), Бразилия (МЕРКОСУР), Южная Африка (Южноафриканский таможенный союз).

На пути возвеличивания БРИКС стоит много препятствий. Начиная с того, что укреплению союза будет сопротивляться Запад и заканчивая внутренними противоречиями внутри БРИКС: между Китаем и Индией, Россией и Китаем, потенциально – Бразилией и Аргентиной и т.п. В этом смысле рост амбиций БРИКС должен быть подкреплен сокращением амбиций стран-членов (прежде всего, Китая) по установлению своей доминанты в союзе государств ради общих целей. От того, сможет ли БРИКС совладать с внешним давлением и внутренними противоречиями во многом зависит то, станет ли эта организация фундаментом нового многополярного мира в противовес гегемонии коллективного Запада.

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