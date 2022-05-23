 

Кадыров заявил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная

23.05.2022, 7:25, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о разгроме неприятеля в окрестностях города Попасная и успешном продвижении бойцов в Луганской народной республике.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление, продвижение наших бойцов идет успешно. Это наглядно видно на примере населенных пунктов, находящихся в окрестностях города Попасная. Здесь чеченские военнослужащие в пух и прах разгромили неприятеля», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что в ЛНР направлены «самые боеспособные подразделения», а их успех – «вопрос времени».

Он также опубликовал кадры зачисток населенных пунктов Луганской народной республики от бандеровских, националистических и наемнических группировок.

В Народной милиции ЛНР дали ВСУ шанс покинуть Северодонецк.

В прошлый четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ в Северодонецке. Ранее в тот же день брошенные командованием солдаты ВСУ в Северодонецке записали обращение к Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Валерию Залужному, в котором пожаловались на отсутствие командования, тяжелой техники, подкреплений, и отказались выполнять боевые задачи.

Напомним, 12 мая посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник рассказал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, еще идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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