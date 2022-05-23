Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», – написал Копайгородский в Telegram-канале.

Он уточнил, что главы двух государств обсудят ключевые вопросы по взаимодействию в рамках нынешних политических условий. Градоначальник также отметил важность проведения подобных мероприятий на территории курорта. «Для нас очень важно, что в Сочи принимаются решения, значимые для развития всей страны, укрепляются отношения между государствами. Для Сочи это дополнительная возможность для роста и продвижения возможностей курорта на международном уровне», – отметил мэр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 23 мая для деловых переговоров.

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