Умерла старейшая актриса театра «Ленком»
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После продолжительной болезни умерла старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Валентина Дугина, сообщили в пресс-службе театра.
«22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937-2022)» – приводит текст сообщения ТАСС.
Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.
Валентина Дугина служила в театре с 1962 года. Она играла в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В день свадьбы», в постановках Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и других. Роль Берты в « Поминальной молитве» стала ее последней.
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