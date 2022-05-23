 

Умерла старейшая актриса театра «Ленком»

23.05.2022, 0:20, Новости дня
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После продолжительной болезни умерла старейшая актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Валентина Дугина, сообщили в пресс-службе театра.

«22 мая после продолжительной болезни ушла из жизни старейшая актриса нашего театра Валентина Николаевна Дугина (1937-2022)» – приводит текст сообщения ТАСС.

Коллеги выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

Валентина Дугина служила в театре с 1962 года. Она играла в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В день свадьбы», в постановках Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и других. Роль Берты в « Поминальной молитве» стала ее последней.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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