Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в МИД Турции.
«Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом», – сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, подробности переговоров не приводятсясообщает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».
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