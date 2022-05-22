 

Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО

22.05.2022, 22:57, Новости дня
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили в МИД Турции.

«Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье переговоры по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом», – сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве, подробности переговоров не приводятсясообщает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена. 

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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