Мединский обвинил Украину в замораживании переговоров с Россией

Помощник президента России, руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский сообщил в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, что замораживание российско-украинских переговоров является инициативой Украины.

«Замораживание переговоров – это полностью инициатива Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от переговоров, в том числе и на высшем уровне».

«Это неоднократно подтверждал Владимир Владимирович Путин (президент России). Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности. Главы государств должны встречаться для того, чтобы достигнуть финальных договоренностей и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться», – сказал Мединский.

Он добавил, что месяц назад российская сторона передала украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. По его словам, РФ была намерена двигаться дальше, но «с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу. Они никуда не торопятся, судя по всему. Мяч на их стороне полностью. Мы, со своей стороны, к продолжению диалога готовы. Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне».

Во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями не ведутся, Киев фактически вышел из переговорного процесса. А глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в тот же день заявил, что, по данным Москвы, украинской стороной на переговорах с Россией управляют Вашингтон и Лондон.

—