Умерла актриса Наталья Величко

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко умерла на 82-м году жизни после тяжелой болезни, информирует Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО).

«21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член московского отделения МОО «ИППО», жена, друг и помощница Н.Н. Лисового, заместителя председателя ИППО, Заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа», – приводит текст заявления РИА «Новости».

«Члены Общества навсегда запомнят Наталью Яковлевну как доброго и душевного человека, замечательную актрису отечественного театра и кино», – отметили в обращении.

Величко окончила Московское дирижерско-хоровое училище в 1961 году, в 1965 году поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), обучалась в актерской мастерской Ю. Геники и В. Шишкова. В 1979 году окончила режиссерское отделение ВГИК в мастерской А.Б. Столпера.

В период с 1965 по 1992 она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова. В 2011 году Величко стала членом ИППО, где многие годы «поддерживала и оказывала помощь своему супругу в его научной и общественной деятельности».

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