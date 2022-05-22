 

Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 млн евро

22.05.2022, 22:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Австрия на фоне европейских санкций против РФ заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, информирует телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01.21 / Директор театра Вахтангова рассказал о состоянии здоровья Ланового

21.11.21 / Дерипаска припомнил Ходорковскому залоговые аукционы

30.06.20 / В Раде указали на перспективы Зеленского стать последним президентом Украины

02.07.21 / Guardian – история вряд ли простит Рамсфельду разжигание войны в Ираке

20.06.21 / Экс-участница “НеАнгелов” Каминская прокомментировала слухи об отношениях с экс-нардепом

18.03.21 / Набсовет “Укрзалізниці” в ближайшее время начнет отбор нового главы правления

28.12.21 / “Уговариваю на четвертого”, “Девочку, девочку!” Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей

09.02.21 / США решили вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот

07.08.20 / Ближнему Востоку выгоднее переизбрание Трампа

09.09.20 / «Антиамериканский» президент против «угрозы экономике» — предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика