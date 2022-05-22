Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 млн евро

Австрия на фоне европейских санкций против РФ заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах, информирует телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера.

По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.

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