Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью от продажи нефти и газа

Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины, ответил государственный секретарь в министерстве иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон на требования Польши делиться с Украиной и другими странами сверхприбылью от продажи подорожавшего газа, пишет норвежская газета Aftenposten.

Патерсон оспорил доводы Моравецкого и отметил, что возросшие доходы от нефти и газа в основном идут прямо в нефтяной фонд для будущих поколений норвежцев, информирует Aftenposten.

«Хотя в результате войны на Украине доходы от продажи нефти увеличились, стоимость фонда упала. С нового года стоимость фонда уменьшилась примерно на 550 млрд норвежских крон, отчасти из-за падения фондового рынка», – отметил Петерссон. По его словам, на норвежскую экономику и норвежских потребителей также повлияло повышение цен на электроэнергию и бензин.

Петерсон добавил, что Норвегия уже внесла значительный вклад в поддержку Украины и пообещал вносить еще больший вклад.

Aftenposten отмечает, что с прошлой осени оценка доходов Норвегии от нефтяной деятельности была скорректирована в сторону увеличения на 237%.

Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа. «Дорогие норвежские друзья. Это не нормально, это несправедливо. Вы косвенно извлекаете выгоду из войны, развязанной Путиным. Совпадение, конечно, ибо война на Украине не вина Норвегии, но вы косвенно извлекаете выгоду из войны», – сказал Моравецкий.

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