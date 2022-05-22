 

Украина вышла из договора об увековечивании памяти героизма народов СНГ в ВОВ

22.05.2022, 15:08, Новости дня
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Парламент Украины проголосовал за выход страны из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне», – приводит его сообщение РИА «Новости».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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