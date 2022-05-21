Минобороны показало татуировки сдавшихся на «Азовстали» националистов

Минобороны РФ опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах, опубликованных ведомством в своем Telegram-канале, российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков. У большинства на телах есть татуировки с фашистскими и сатанинскими символами. Также есть татуировки в виде портрета Гитлера, его цитат, а также фразы «Против всех», «Всех убить».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил пленных украинских националистов направить в Донбасс для восстановления разрушенных ими городов.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы исключить расправу мариупольцев над ним. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

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