Зеленский заявил о праве боевиков «Азова» на «эвакуацию» с «Азовстали»

Украинские военные и боевики «Азова» (запрещен в России), которые находились на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, имеют право «сберечь жизнь», сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Интервью Зеленского показали незадолго до того, как Минобороны РФ сообщило о сдаче в плен всех украинских силовиков на «Азовстали». Президент Украины заявил: «Есть то, что есть». По его словам, «на сегодня ребята получили сигнал от военных о том, что они имеют полное право выйти и сберечь свою жизнь», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».

Кроме того, он рассказал, что не раз просил у других стран вооружения, которые, по его мнению, могли позволить военным путем разблокировать группировку на «Азовстали». Зеленский также сказал, что вскоре «вывоз» украинских военных завершится. При этом он назвал их сдачу в плен «эвакуацией».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. Подземные сооружения «Азовстали» перешли под контроль Вооруженных сил России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что командир нацистов полка «Азов» был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

—