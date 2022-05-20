Канада ввела дополнительные санкции против России

Канада включила в свои санкционные списки еще 14 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и членов их семей, а также ввела запрет на торговлю предметами роскоши и компьютерными составляющими, сообщил МИД Канады.

Новый пакет санкций, пояснили в МИД страны, связан с действиями РФ на Украине. «Новые санкции вводятся в отношении 14 российских олигархов и членов их семей», – приводит сообщение МИД РИА «Новости».

Добавляется, что они касаются и «близких соратников» российских властей.

Под санкции Оттавы на этот раз попали глава РЖД Олег Белозеров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин, супруга миллиардера Геннадия Тимченко Елена и ее дочь Ксения Франк с зятем Глебом Франком и Наталья Браунинг, бизнесмен Фархад Ахмеров, предприниматели Игорь Кесаев, Давид Давидович, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин и его сын Никита, Александр Лебедев, а также невестка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко предприниматель Юлия Матвиенко.

Помимо этого, Канада опубликовала широкий список «предметов роскоши», которые запрещено экспортировать в Россию и импортировать из нее. В их числе алкогольные напитки, табак, косметика, меха и другая продукция. В общей сложности, посчитали в Канаде, в 2021 году объем этой продукции в российско-канадской торговле достиг 75,7 млн долларов.

В список запрещенной продукции также попали компьютерные мониторы, принтеры, камеры и карты памяти к ним, записывающие устройства, батареи и другие комплектующие.

В пятницу G7 пообещала продолжать изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Канада решила ввести санкции в отношении 40 россиян, в том числе бизнесменов и военных.

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