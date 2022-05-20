 

В РФ утверждают, что разработали портативную РЛС для защиты важных объектов от дронов

20.05.2022, 10:50, Новости дня
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Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал портативную радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов критически важной инфраструктуры от малоразмерных дронов. заявили в пресс-службе Ростеха.

«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 м, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего 5 кг и может быть использована в качестве носимого устройства», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там отметили, что станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные дроны, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов, РЛС способна обнаружить автомобиль на расстоянии более 10 км.

В составе холдинга «Росэлектроника» разработку РЛС ведет Рыбинский завод приборостроения (РЗП). «РЛС может одновременно сопровождать до 32 целей, а также работать совместно с другими системами радиолокационного мониторинга. На сегодняшний день станция уже прошла предварительные испытания», – приводит пресс-служба слова гендиректора РЗП Андрея Комогорцева.

Ростех создает линейку различных средств борьбы с БПЛА. Среди них – многофункциональный мобильный комплекс «Рать» с системой лазерного уничтожения, комплекс противодействия гражданским БПЛА «Атака-DBS», электромагнитные ружья.

Ранее ЦНИИточмаш (входит в Ростех) начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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