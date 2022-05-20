Многодетный отец погиб под Херсоном в результате ракетного удара ВСУ

В результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины погиб многодетный отец, житель поселка Чернобаевка, который мирно трудился на своем огороде, сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В [городе] Херсон, [в поселке] Чернобаевка, продолжают гибнуть мирные жители от ракетных ударов ВСУ. Сегодня от рук украинских нацистов погиб многодетный отец, который мирно трудился на своем огороде. Сиротами остались трое маленьких детей…», – сообщил заместитель главы Херсонской области в своем Telegram-канале.

Стремоусов также сообщил, что еще один человек получил ранения. При обстреле территории Херсонской области украинские военные применили кассетные боеприпасы.

Ранее в четверг глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.

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