 

Подлодка «Казань» успешно отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину

19.05.2022, 16:20, Новости дня
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Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину, сообщили в пресс-службе Северного флота.

«Экипаж подводной лодки успешно справился с поставленными задачами. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности. Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским», – приводит ТАСС сообщение Северного флота.

Согласно установленным тактико-техническими характеристиками корабля максимальная глубина для него составляет 600 метров.

Ранее атомные подводные лодки (АПЛ) Северного флота (СФ) «Вепрь» и «Казань» отработали совместные противолодочные учения в форме дуэли на глубине до 100 м.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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