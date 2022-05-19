 

В Конгрессе испугались финансового краха США из-за трат на Украину

19.05.2022, 5:45, Новости дня
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Неконтролируемое оказание помощи Украине может привести к финансовому краху США, сообщил американский сенатор Рэнд Пол в колонке для журнала Federalist.

«Мы не можем обанкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте. На фоне государственного долга в 120% ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции и значительных перебоев в цепочке поставок Соединенные Штаты должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и лишь потом помогать другим государствам», – приводит мнение сенатора РИА «Новости».

Республиканец отметил, что после пандемии коронавируса инфляция в США достигла 40-летнего максимума. В частности, цены на бензин по сравнению с прошлым годом выросли практически вдвое, на энергоносители – на 32%, продукты подорожали на 9%, а подержанный автомобиль теперь обойдется рядовому американцу более чем на треть дороже.

По мнению Пола, такая ситуация произошла из-за «бездумных трат» американского правительства, которые теперь угрожают сделать неподъемным государственный долг США.

«Я не раз подчеркивал, что главная угроза национальной безопасности – это наш государственный долг. Только за последние два года США заняли денег больше, чем когда-либо прежде», – подчеркнул парламентарий.

При этом расходы Штатов на Украину, в случае принятия закона о новой помощи Киеву, составят 60 млрд с 2014 года, что почти в десять раз больше ежегодных трат Вашингтона на исследования онкологических заболеваний, отметил Пол.

«Если ставить интересы других наций выше своих собственных, ничем хорошим это не кончится. <…> Мы не только заигрываем с финансовым крахом [США], но и рискуем нечаянно ввязаться в войну с другой крупной державой», – заключил сенатор.

Во вторник член Палаты Представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала план 40-миллиардной помощи Украине схемой отмывания денег.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский просил Конгресс выделить 33 млрд долларов на поддержку Киева. В законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 млрд долларов. Принятие пакета помощи было заблокировано из-за позиции сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола, заявившего, что он «присягал Конституции США, а не какой-либо другой стране». По его словам, «спасая» Украину, США обрекают собственную экономику. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Рэнд Пол и Марджори Тейлор Грин выступили против 40-миллиардного пакета помощи Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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