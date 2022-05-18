 

Избран новый глава фракции ЛДПР в Госдуме

18.05.2022, 10:04, Новости дня
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Глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий избран председателем фракции ЛДПР в Госдуме, сообщили в пресс-службе партии.

«Руководителем фракции ЛДПР избран Леонид Слуцкий», – сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь фракции Александр Дюпин.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. После кончины Жириновского Слуцкий стал временно исполняющим обязанности руководителя фракции.

В Кремле отмечали, что роль Жириновского в становлении и развитии партии трудно переоценить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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