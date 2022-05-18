 

Рубль ослабел к доллару и евро

18.05.2022, 10:04, Новости дня
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Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в среду слабеет по отношению к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

По данным на 10.09 курс доллара растет на 0,63%, до 64 руб., курс евро – до 67,13 руб. (+0,2%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,6 руб. Курс евро вырос на 13 коп., до 67,13 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в среду демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи растет на 1,28% – до 2455,24 пункта, индекс РТС – на 0,92%, до 1211,89 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.04.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи находился на уровне 2438 пунктов (+0,57%). Долларовый индекс РТС рос на 0,56% – до 1207,58 пункта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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