В Москве анонсировали проект «Фабрика дизайна»

В Москве начнет работу проект по развитию предпринимательской активности дизайнеров, разработке решений по импортозамещению, сохранению и созданию рабочих мест в креативном секторе «Фабрика дизайна», сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Проект включает в себя пять этапов – от предоставления техзадания на разработку импортозамещающих дизайн-решений до показа результата работы. Предполагается, что после финального этапа дизайнер и заказчик заключат договор о сотрудничестве, пишет «Вечерняя Москва».

Участие в проекте могут принять дизайнеры с уже готовыми решениями по импортозамещению, а также российские компании, предлагающие техзадания на разработку промышленного дизайна отечественной продукции. Прием технических заданий от заказчиков начнется 25 мая и продлится до 21 июня.

«Московским дизайнерам проект даст возможность сформировать новые бизнес-связи с российскими промышленными компаниями, которые остро нуждаются в качественном дизайне. «Фабрика дизайна» станет логичным продолжением городской политики по импортозамещению», – подчеркнул глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, слова которого приводятся на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) начало предлагать новую услугу – дизайн-проект интерьера квартиры. Жители столицы могут заказать как минимальный эскизный, так и максимально подробный проект квартиры. Срок предоставления услуги зависит от площади квартиры, цены заказа будет в любом случае ниже рыночной.

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