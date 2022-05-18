Цены на нефть выросли на данных о снижении запасов

Мировые цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 112,13 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,62%, до 110,33 доллара, передает РИА «Новости».

По данным API, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 мая упали на 2,445 млн баррелей, хотя прогнозировался рост на 1,533 млн баррелей. Позже в среду рынки ждут официальную статистику минэнерго США по запасам.

Росту котировок черного золота способствуют и ожидания роста спроса со стороны Китая после заявлений властей страны о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. «Хорошие новости о Китае предлагают более высокий спрос на нефть и рост цен», – сказал Wall Street Journal аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

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