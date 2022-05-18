 

Несколько боевиков ликвидированы в ходе КТО в Махачкале

18.05.2022, 8:40, Новости дня
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Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате КТО уничтожены несколько боевиков. В результате обнаружено было СВУ (самодельное взрывное устройство). Личности устанавливаются», – сообщил источник ТАСС.

Ранее в среду УФСБ по Дагестану сообщало, что режим контртеррористической операции введен на территории Ленинского района Махачкалы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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