Несколько боевиков ликвидированы в ходе КТО в Махачкале
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Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В результате КТО уничтожены несколько боевиков. В результате обнаружено было СВУ (самодельное взрывное устройство). Личности устанавливаются», – сообщил источник ТАСС.
Ранее в среду УФСБ по Дагестану сообщало, что режим контртеррористической операции введен на территории Ленинского района Махачкалы.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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