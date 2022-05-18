Несколько боевиков ликвидированы в ходе КТО в Махачкале

Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате КТО уничтожены несколько боевиков. В результате обнаружено было СВУ (самодельное взрывное устройство). Личности устанавливаются», – сообщил источник ТАСС.

Ранее в среду УФСБ по Дагестану сообщало, что режим контртеррористической операции введен на территории Ленинского района Махачкалы.

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