 

Пентагон не захотел оценивать ситуацию вокруг «Азовстали»

18.05.2022, 5:45, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался со стороны США давать оценку ситуации в Мариуполе, где украинские боевики с «Азовстали» сдаются в плен.

Кирби спросили, как Вашингтон оценивает ситуацию. Пресс-секретарь Пентагона в ответ предложил «обратить внимание» на заявления министерства обороны Украины, «по информации которого боевая операция в Мариуполе завершена». «Я думаю, мы точно предоставим самим украинцам возможность давать оценки происходящему», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о начале сдачи в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в России) и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». При этом в Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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