Жители Китая сочли Россию наиболее близкой им зарубежной страной

Население Китая относится к РФ лучше, чем ко всем остальным зарубежным странам, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований.

Asia Times пишет, что опрос провели среди 3 тыс. респондентов из материковой части Китая. Результаты опроса свидетельствуют, что «за последние три года их отношение к РФ улучшилось». Отмечается, что «теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран», передает РИА «Новости».

Такое отношение связывают с доверием к российскому руководству. Чаще всего респонденты говорили, что «доверяют Путину» и что «у Путина есть сила воли и мужество». Многие из них чувствуют «братскую любовь» между Россией и Китаем, а также полагают, что «враг нашего врага – наш друг».

Почти 80% респондентов позитивно воспринимают Россию, а к США такое же расположение испытывают меньше трети. При этом почти две трети респондентов уверены, что американцы негативно относятся к Китаю. В этой связи они заявили, что стране необходимо проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона.

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