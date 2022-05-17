 

Хуснуллин заявил о готовности РФ помочь восстановить экономику Херсонской области

17.05.2022, 17:45, Новости дня
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Российские власти помогут восстановить экономику Херсонской области, наладить работу сельскохозяйственных и пищевых предприятий, восстановить и отремонтировать дороги и мосты, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин телеканалу «Крым-24».

«Из того, что мы точно видим, мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы это уже поставили первоочередной задачей, деньги на это выделены», – цитирует ТАСС Хуснуллина.

По словам вице-премьера, российские власти помогут восстановить экономику Херсонской области.

 

«Мы сегодня наметили целый комплекс мер, что нужно сделать, чтобы как можно быстрее заработала экономика. <…> Мы очень заинтересованы в развитии сельхозпродукции, <…> молочный комбинат и заводы по производству масла – мы считаем, что их все нужно максимально быстро запустить, мы все для этого сделаем», – сообщил министр, отметив, что меры поддержки предусмотрены по линии Минсельхоза.

Ранее власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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