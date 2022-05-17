 

Ведущие банки Японии из-за санкций против РФ потеряли 2,7 млрд долларов

17.05.2022, 5:45, Новости дня
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Потери трех ведущих банковских групп Японии по итогам 2021 финансового года превысили 2,7 млрд долларов, большинство потерь вызваны санкциями против России, сообщили СМИ.

Основные потери Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho связаны с тем, что из-за санкций клиенты не смогли вернуть выданные кредиты. При этом общая сумма средств, выделенных на связанные с Россией проекты, превышает 7,7 млрд долларов (в эту сумму входят и неиспользованные кредитные линии, а также другое финансирование). Sumitomo Mitsui опасается, что может потерять дочернюю компанию в России, передает ТАСС.

Напомним, госдолг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг рекордного значения – 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов). Рекордный рост оптовых цен был зафиксирован в Японии в апреле на фоне ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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