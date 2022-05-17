Ведущие банки Японии из-за санкций против РФ потеряли 2,7 млрд долларов

Потери трех ведущих банковских групп Японии по итогам 2021 финансового года превысили 2,7 млрд долларов, большинство потерь вызваны санкциями против России, сообщили СМИ.

Основные потери Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho связаны с тем, что из-за санкций клиенты не смогли вернуть выданные кредиты. При этом общая сумма средств, выделенных на связанные с Россией проекты, превышает 7,7 млрд долларов (в эту сумму входят и неиспользованные кредитные линии, а также другое финансирование). Sumitomo Mitsui опасается, что может потерять дочернюю компанию в России, передает ТАСС.

Напомним, госдолг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг рекордного значения – 1 241,3 трлн иен (более 9,5 трлн долларов). Рекордный рост оптовых цен был зафиксирован в Японии в апреле на фоне ситуации на Украине.

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