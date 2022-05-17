Польша потребовала от ЕС денег

Польша добивается от ЕС дополнительного финансирования поддержки украинских беженцев, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.

Пшидач сказал, что его страна добивается финансовой помощи от «европейских партнеров», прежде всего – от Брюсселя и Еврокомиссии. «У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что «в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей».

По последним данным, с конца февраля в Польшу прибыли свыше 3 млн беженцев с Украины. Часть из них направилась в другие страны или вернулась на Украину, но большинство пока остаются в Польше, передает РИА «Новости».

Напомним, премьер-министр Польши Матеу Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.

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