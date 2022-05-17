Польша потребовала от ЕС денег
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Польша добивается от ЕС дополнительного финансирования поддержки украинских беженцев, сообщил замглавы МИД страны Марчин Пшидач.
Пшидач сказал, что его страна добивается финансовой помощи от «европейских партнеров», прежде всего – от Брюсселя и Еврокомиссии. «У нас более двух миллионов украинских беженцев, среди которых подавляющее большинство – это женщины с детьми, требующие поддержки», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что «в поддержке также нуждаются предоставляющие убежище украинским беженцам поляки, часто открывающие свои дома и квартиры для своих украинских соседей».
По последним данным, с конца февраля в Польшу прибыли свыше 3 млн беженцев с Украины. Часть из них направилась в другие страны или вернулась на Украину, но большинство пока остаются в Польше, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Польши Матеу Моравецкий заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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