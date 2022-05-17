 

Умер первоиерарх Русской православной церкви за границей

17.05.2022, 2:55, Новости дня
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Первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Капрал) скончался в Нью-Йорке на 78-м году жизни, сообщили в РПЦЗ.

Зампред Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, лично знавший митрополита Илариона, сообщил, что тот был «добрый человек», которому «органически не были свойственны искушения власти». Как отметил протоиерей, митрополит Иларион принял восстановление единства Русской православной церкви и Русской зарубежной церкви в 2007 году «с полной открытостью и радостью: сам-то он давно был к этому готов и желал приближения этого дня», передает РИА «Новости».

Настоятель Иоанно-Предтеченского храма в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов сказал, что первоиерарх хотел, чтобы его похоронили в Австралии. «Но, по-моему, он смирился с тем, что он будет похоронен в Свято-Троицком монастыре в Нью-Йорке, где покоятся останки других наших первоиерархов», – добавил протоиерей. Панихида по первоиерарху пройдет в Знаменском соборе Нью-Йорка.

Митрополит Иларион родился в 1948 году в Спирит-Ривер (Канада). Он был рукоположен во епископа Манхэттенского в 1984 году. В 2008 году был избран шестым первоиерархом Русской зарубежной церкви и возведен в сан митрополита, на тот момент он носил титул архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского.

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